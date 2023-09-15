15 сентября 2023 ПЯТНИЦА
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Несколько сотен новых рабочих мест будет создано в АПК региона до конца 2023 года

Новости
Несколько сотен новых рабочих мест будет создано в АПК региона до конца 2023 года

До конца текущего года в Пугачевском районе будет введен в эксплуатацию мельничный комплекс «Molinus 75» мощностью 75 тонн в сутки. Новый комплекс включает в себя мукомольный завод и складские помещения для хранения зерна. Общий объем инвестиций – 100 млн рублей.

Результатом реализации инвестпроекта в крестьянском (фермерском) хозяйстве Зарифа Байсалямова станет создание не менее 10 новых рабочих мест. Плановый объем переработки зерна на новом комплексе - 23 тыс. тонн пшеницы в год.

В настоящее время строительство мельничного комплекса находится в завершающей стадии. Приобретено и установлено оборудование, завершены пуско-наладочные работы, продолжается благоустройство территории.

«Всего в 2023 году в агропромышленном комплексе Саратовской области планируется реализовать порядка 100 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 14,9 млрд рублей. Это позволит нам создать около 300 новых рабочих мест», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.