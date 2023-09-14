Девушка из Саратовской области поехала служить в зону СВО

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Девушка из Ртищева Саратовской области решила служить в армии по контракту.Как рассказали в районной администрации, Елена заключила контракт и отправилась помогать в зоне СВО. Ранее она работала в военном комиссариате города Ртищево Аркадакского, Ртищевского и Турковского районов, где занималась мобилизацией и набором граждан на военную службу по контракту.«С самого первого дня мобилизации Елена обеспечивала отправку ребят на областной пункт отбора в Саратов, поддерживала со всеми военнослужащими тесную связь, узнавала о потребности бойцов в гуманитарной помощи. Для сохранения боевого духа и укрепления веры в победу военнослужащим особенно важна поддержка и забота со стороны земляков.Гордимся решением Елены, благодарим за помощь в трудную для страны минуту. Наши земляки никогда не остаются в стороне от происходящего в стране и всегда протягивают руку помощи тем, кто в ней нуждается», - прокомментировали в администрации МО.Напомним, узнать о поступлении на военную службу по контракту можно на горячей линии 117; в пунктах отбора по месту жительства; в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон 8 (8452) 38-19-20; на сайте службапоконтракту.рф; через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале «Госуслуги».