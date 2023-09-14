Саратовский писатель поддержал идею избавить Саратов от вывесок на иностранном языке

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Председатель Саратовского отделения «Союза писателей России» Владимир Гурьянов поддержал предложение избавить саратовские улицы от вывесок на иностранном языке. Накануне с такой инициативой в рамках круглого стола «Говорим и пишем на русском языке» выступили члены областной Общественной палаты.«И я, и в целом представители нашей организации возмущены положением дел. Представьте, приехал к нам человек в отпуск или командировку и пройдет по проспекту Столыпина или по улице Московской. Как ему сориентироваться? Кругом одни вывески на иностранном языке. Мы что стали городом Англии, Германии, Америки? Саратов – это волжский русский город. И вывески у нас должны быть только на русском языке. Это глобальная задача Запада – уничтожить Русскую цивилизацию. Уничтожь русский язык и не будет Русской цивилизации. Если Общественная палата, и Областная Дума, которая тоже на этот вопрос обращает внимание, доведут это дело до конца, то это будет очень благое дело. Пора от слов переходить к делу», - поделился Владимир Гурьянов.По словам писателя, особое внимание следует уделять и преподаванию русского языка в учебных заведениях. Чтобы подрастающее поколение знало свой родной язык.«Многое зависит и от преподавателей, необходимо, чтобы они на уроках русского языка и литературы ориентировали ребят говорить на чисто русском языке и исключать заимствования. Надо понимать, что заимствования они обязательно будут, порой они необходимы, если нужно описать явление, которое русским словом нельзя объяснить. Но дело в том, что практически любое заимствование можно объяснить по – русски. Ребятам нужно прививать иммунитет от заимствований и прямо с детского сада нужно учить говорить на русском и отторгать иностранные слова. Я абсолютно в этом уверен», - резюмировал Владимир Гурьянов.