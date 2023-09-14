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Саратовский писатель поддержал идею избавить Саратов от вывесок на иностранном языке

Новости
Саратовский писатель поддержал идею избавить Саратов от вывесок на иностранном языке



Председатель Саратовского отделения «Союза писателей России» Владимир Гурьянов  поддержал предложение  избавить саратовские  улицы  от вывесок на иностранном языке. Накануне с  такой инициативой в рамках круглого стола «Говорим и пишем на русском языке»  выступили члены областной Общественной палаты.
«И я, и в целом представители нашей организации возмущены положением дел. Представьте, приехал  к нам человек в отпуск или командировку и пройдет по проспекту Столыпина или по улице Московской. Как ему сориентироваться? Кругом  одни вывески на иностранном языке. Мы что стали городом Англии, Германии, Америки? Саратов – это волжский русский город. И вывески у нас должны быть только на русском языке. Это глобальная задача Запада – уничтожить Русскую цивилизацию. Уничтожь русский язык и не будет Русской цивилизации. Если Общественная палата, и Областная Дума, которая тоже  на этот вопрос  обращает внимание, доведут это дело до конца, то это будет очень благое дело. Пора от слов переходить к делу», - поделился  Владимир Гурьянов.
По словам писателя,  особое  внимание следует уделять и преподаванию русского языка в учебных заведениях. Чтобы подрастающее поколение знало свой родной язык.
«Многое зависит и от преподавателей, необходимо, чтобы они на уроках русского языка и литературы ориентировали ребят говорить  на чисто русском языке и исключать заимствования. Надо понимать, что заимствования они обязательно будут, порой они необходимы, если нужно  описать явление, которое русским словом нельзя объяснить. Но дело в том,  что практически любое заимствование можно объяснить по – русски. Ребятам нужно прививать иммунитет от заимствований и  прямо с детского сада нужно учить говорить на русском и отторгать иностранные слова. Я абсолютно в этом уверен», - резюмировал Владимир Гурьянов.