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Ремонт нижней части моста через Глебучев овраг завершили досрочно

Новости
Ремонт нижней части моста через Глебучев овраг завершили досрочно

Мостовики досрочно завершили ремонт и нижней части моста в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Контрактом установлены сроки до 30 ноября 2023 года. В нижней части искусственного сооружения был выполнен ремонт ригелей на всех опорах – он необходим для равномерного распределения нагрузки между балками в пролётах моста; устройство железобетонных рубашек на опорах – это наружная оболочка из железобетона, необходимая для укрепления опор сооружений; устройство конусов у опор. Теперь мосту предстоит приёмочная диагностика выполненных работ.

Напомним, что в конце июля было открыто движение по мосту через Глебучев овраг, работы на нижней части ещё продолжались.

Всего в этом году ведутся работы на 13 мостах и путепроводах. Такие внушительные объемы по искусственным сооружениям стали возможными только после того, как мосты включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Из крупных объектов: строительство путепровода в Татищево, моста «Горный - Березово», реконструкция переходов через реку Таловка в Ершовском районе, реку Чекуриха в Татищевском районе. Начались работы по капитальному ремонту моста через р. Сердоба в Екатериновском районе и путепровода через железную дорогу по ул. Ермощенко в г. Пугачёве.