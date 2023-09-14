На фестивале «Театральное Прихоперье» Саратовский театр драмы передал в театр нового региона 50 сценических костюмов

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Спектакль был принят зрителями очень тепло. Постановку по мотивам известной повести Николая Лескова реализовал молодой и перспективный режиссер Максим Жданович. Главный герой спектакля Левша, которого играет заслуженный артист Донецкой Народной Республики Вадим Басалыгин – настоящий патриот и добродушный человек с золотыми руками и чистыми помыслами.В «Левше» есть все - и тонкий юмор, и светлая грусть, и возможность поразмышлять, и живая музыка. Спектакль заслуженно стал дипломантом Международного фестиваля имени Чехова в Таганроге, международного фестиваля «Минифест» в Ростове-на-Дону и международного фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы» в Ульяновске.- Донецкий республиканский академический молодёжный театр впервые выступает в нашем регионе и, так совпало, что именно во время фестиваля «Театральное Прихоперье» творческий коллектив получил дар от саратовских коллег, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В апреле стартовала общероссийская акция «Общая сцена», инициированная министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В Саратовской области акцию поддержали все областные учреждения культуры. Саратовский театр драмы имени И.А. Слонова, как и многие театры России, присоединился к данной акции. Администрацией театра было решено безвозмездно передать 50 костюмов коллегам из Донецкого республиканского академического молодежного театра.- Для нас важно, что в рамках этой акции мы знакомимся с новыми театрами. Кто-то делится с нами материальными ценностями, а кто-то приглашает на гастроли или фестивали. Мы уже побывали в сорока регионах и продолжаем принимать приглашения, - отметил Владислав Слухаенко, генеральный директор, художественный руководитель Донецкого республиканского академического молодёжного театра. - Очень важно то, что театры новых регионов, благодаря поддержке, продолжают работать и организовывать гастрольные туры по России.