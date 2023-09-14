На фестивале «Театральное Прихоперье» Саратовский театр драмы передал в театр нового региона 50 сценических костюмов
Впервые в конкурсной программе VII Всероссийского фестиваля «Театральное Прихопёрье» принял участие Донецкий республиканский академический молодёжный театр. 12 сентября на сцене Балашовского драматического театра коллектив из Донецка представил спектакль «Левша».
Спектакль был принят зрителями очень тепло. Постановку по мотивам известной повести Николая Лескова реализовал молодой и перспективный режиссер Максим Жданович. Главный герой спектакля Левша, которого играет заслуженный артист Донецкой Народной Республики Вадим Басалыгин – настоящий патриот и добродушный человек с золотыми руками и чистыми помыслами.
В «Левше» есть все - и тонкий юмор, и светлая грусть, и возможность поразмышлять, и живая музыка. Спектакль заслуженно стал дипломантом Международного фестиваля имени Чехова в Таганроге, международного фестиваля «Минифест» в Ростове-на-Дону и международного фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы» в Ульяновске.
- Донецкий республиканский академический молодёжный театр впервые выступает в нашем регионе и, так совпало, что именно во время фестиваля «Театральное Прихоперье» творческий коллектив получил дар от саратовских коллег, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В апреле стартовала общероссийская акция «Общая сцена», инициированная министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В Саратовской области акцию поддержали все областные учреждения культуры. Саратовский театр драмы имени И.А. Слонова, как и многие театры России, присоединился к данной акции. Администрацией театра было решено безвозмездно передать 50 костюмов коллегам из Донецкого республиканского академического молодежного театра.
- Для нас важно, что в рамках этой акции мы знакомимся с новыми театрами. Кто-то делится с нами материальными ценностями, а кто-то приглашает на гастроли или фестивали. Мы уже побывали в сорока регионах и продолжаем принимать приглашения, - отметил Владислав Слухаенко, генеральный директор, художественный руководитель Донецкого республиканского академического молодёжного театра. - Очень важно то, что театры новых регионов, благодаря поддержке, продолжают работать и организовывать гастрольные туры по России.
Спектакль был принят зрителями очень тепло. Постановку по мотивам известной повести Николая Лескова реализовал молодой и перспективный режиссер Максим Жданович. Главный герой спектакля Левша, которого играет заслуженный артист Донецкой Народной Республики Вадим Басалыгин – настоящий патриот и добродушный человек с золотыми руками и чистыми помыслами.
В «Левше» есть все - и тонкий юмор, и светлая грусть, и возможность поразмышлять, и живая музыка. Спектакль заслуженно стал дипломантом Международного фестиваля имени Чехова в Таганроге, международного фестиваля «Минифест» в Ростове-на-Дону и международного фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы» в Ульяновске.
- Донецкий республиканский академический молодёжный театр впервые выступает в нашем регионе и, так совпало, что именно во время фестиваля «Театральное Прихоперье» творческий коллектив получил дар от саратовских коллег, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В апреле стартовала общероссийская акция «Общая сцена», инициированная министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В Саратовской области акцию поддержали все областные учреждения культуры. Саратовский театр драмы имени И.А. Слонова, как и многие театры России, присоединился к данной акции. Администрацией театра было решено безвозмездно передать 50 костюмов коллегам из Донецкого республиканского академического молодежного театра.
- Для нас важно, что в рамках этой акции мы знакомимся с новыми театрами. Кто-то делится с нами материальными ценностями, а кто-то приглашает на гастроли или фестивали. Мы уже побывали в сорока регионах и продолжаем принимать приглашения, - отметил Владислав Слухаенко, генеральный директор, художественный руководитель Донецкого республиканского академического молодёжного театра. - Очень важно то, что театры новых регионов, благодаря поддержке, продолжают работать и организовывать гастрольные туры по России.