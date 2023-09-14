14 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
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В Саратовской области в ближайшее время появится еще 21 зона охраны объектов культурного наследия

Новости
В регионе разработано 260 зон охраны для объектов культурного наследия. Большая часть этой работы была проведена в последние годы. На продолжающемся семинаре-совещании для руководителей и специалистов органов охраны объектов культурного наследия Приволжского и Уральского федеральных округов министр области-председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин сообщил, что для энергично развивающегося Саратова ведомство подготовило 185 подобных документов.

- Разработка проектов зон охраны в исторической части города Саратова позволила не только обеспечить сохранность самих объектов культурного наследия, но и сохранить их историческую среду с учетом визуального восприятия объектов, - отметил Владимир Валерьевич.

Он также сообщил, что в минувшем году документы, регламентирующие хозяйственные и строительные работы вблизи памятников, разрабатывались для 21 объекта. В том числе проекты для 13 исторических зданий Саратова. Кроме того, готовились проекты зон охраны для 3 объектов в Аткарске, в Вольске - 1, в Петровске - 1, в селе Пады Балашовского района - 2, в деревне Большая Ивановка Татищевского района – 1.