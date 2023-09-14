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Саратовская делегация принимает участие в форуме «Леса России»

Новости
Заместитель Председателя Правительства Саратовской области Роман Ковальский и министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин принимают участие в форуме «Леса России» в Иркутске. Мероприятие включает обширную программу для обсуждения актуальных вопросов в лесной отрасли. Среди участников заявлен руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.
Саратовская делегация принимает участие в форуме «Леса России»


Саратовская делегация участвует в пленарном заседании форума, а также посетит круглый стол, посвященный теме новых подходов в оценке эффективности работы регионов.

«Одним из приоритетных направлений ведения лесного хозяйства Саратовской области является воспроизводство лесов, которое направлено не только на восстановление погибших лесных насаждений, но и на создание новых лесов. В соответствии с поручением Губернатора области Романа Бусаргина в текущем году объем мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению увеличен до 4 000 га, что больше показателя прошлого года на 60%. Это самый высокий показатель по области за последние 20 лет», - уточнил Роман Ковальский.

В рамках форума заявлены для обсуждения темы «Новые реалии в инвестиционной деятельности в целях развития лесного комплекса», а также «Мониторинг пожарной опасности в лесах в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов» и ряд других.

«В Саратовской области ежегодно закладываются новые лесопитомники. Приобретается новая лесохозяйственная и лесопожарная техника. Внедряется современная система мониторинга, такая как «Лесохранитель». На эти цели также выделяются средства из областного бюджета. Объем финансирования за последний год на эти цели увеличился почти в 5 раз. Наша общая задача - передать будущим поколениям сохраненные и преумноженные лесные ресурсы», - считает Константин Доронин.