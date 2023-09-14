Команда Саратовской области отправилась на фестиваль «Вернуть детство»

просмотров: 88

С 13 по 17 сентября в Уфе пройдет окружной фестиваль для детей-сирот «Вернуть детство», направленный на их поддержку и социальную адаптацию.В Саратовской области был проведен региональный отборочный этап по направлениям: конкурс детского творчества «Звезды детства»; выставка прикладного творчества «МастерОК»; спартакиада воспитанников «Спортивный Олимп Приволжья»; интеллектуально-развивающая игра «Ума палата»; конкурс «Кулинарное мастерство».В отборочных мероприятиях на базе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняли участие 248 воспитанников в возрасте от 10 до 18 лет. По итогам регионального этапа сформирована делегация Саратовской области в количестве 39 человек (34 воспитанника и 5 сопровождающих).В состав делегации вошли воспитанники Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г. Красноармейска, Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей п.Модин Озинского района, Школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программа с. Широкий Буерак Вольского района, Школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программа п. Алексеевка Хвалынского района, Школы-интерната г.Пугачева, Средней общеобразовательной школы с.Белогорное Вольского района.