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Национальный проект «Образование» позволяет создать равные условия обучения для всех школьников

Новости
Национальный проект «Образование» позволяет создать равные условия обучения для всех школьников


В Саратовской области с 1 сентября в рамках национального проекта «Образование» открылись 65 новых Центров образования «Точка Роста». Центры открываются в школах, расположенных в сельской местности и малых городах региона.

В школе села Долина Федоровского района были открыты сразу два учебных кабинета: физики, биологии и химии. По словам директора школы Ларисы Романовой, школа получила четыре лаборатории для химико-биологического кабинета и две лаборатории для кабинета физики. Также в классы поставили 10 ноутбуков и четыре принтера.

«В обновленных кабинетах уже прошли показательные уроки, на которых продемонстрировали работу новой техники. Дети измерили влажность воздуха и провели другие опыты. С помощью таких центров удалось обновить содержание образовательных программ и методик преподавания. Родители считают, что благодаря проекту у детей есть возможность познакомиться с новыми технологиями и определиться с профессией, а также начать подготовку для поступления в вуз», - рассказала Лариса Романова.

Также классы открылись в школе №1 р.п. Новые Бурасы. Как рассказала одна из мам Кристина Юдина, на базе новых кабинетов работает сразу несколько направлений: робототехника, шахматный клуб, творческие мастерские, медиацентр, клуб «Юный химик» и прочее. Новые группы будут посещать двое ее детей. В классе уже созданы несколько групп, в которых детей познакомили друг с другом.

«Отлично, что существует такой проект. Все занятия внеурочные, проходят в рамках дополнительного образования. Педагог объединил деток в группу по 12 человек. Они там познакомились и теперь общаются по интересам. Считаю, что по Саратовской области нужно продолжать открывать «Точки роста» и в других школах. Они дают ребятам общее развитие, повышают качество их образования»,- считает Кристина Юдина.

Всего в Саратовской области с начала участия в национальном проекте Президента России Владимира Путина «Образование» открыты 306 Центров «Точка Роста» в 35 районах региона.