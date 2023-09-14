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В Саратовской области засеяли первый миллион гектаров озимых культур

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В Саратовской области засеяли первый миллион гектаров озимых культур

Аграрии Саратовской области засеяли озимыми культурами первый миллион гектаров, сообщил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Всего к сегодняшнему дню озимый сев проведен на площади 1013,4 тыс. га. Основная доля в структуре озимых зерновых отведена пшенице – ее посеяно 965,9 тыс. га. Озимой ржи посеяно 45,3 тыс. га, тритикале – 2,2 тыс. га. Всего под урожай зерновых 2024 года планируется посеять 1214,7 тыс. га, в том числе озимой пшеницы – 1153,7 тыс. га.

Завершен сев озимых культур в восьми муниципальных районах: Питерском, Перелюбском, Озинском, Новоузенском, Пугачевском, Татищевском, Красноармейском и Балаковском. Наибольшие площади засеяны в Ершовском (62,8 тыс. га), Озинском (56,7 тыс. га), Екатериновском (51,9 тыс. га) и Пугачевском (50 тыс. га) районах.

«Аграрии региона возделывают сорта озимой пшеницы только отечественной селекции, в том числе саратовской селекции – более 60%. Это Калач 60, Новоершовская, Жемчужина Поволжья, Левобережная 3, Скипетр», - уточнил Роман Ковальский.