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Агентству стратегических инициатив представлен проект, направленный на поддержку детей-сирот

Новости
Агентству стратегических инициатив представлен проект, направленный на поддержку детей-сирот

Команда Саратовской области приняла участие в предзащите проектов по жизненным ситуациям, которые разрабатываются регионами во взаимодействии с Агентством стратегических инициатив. Цель проработки жизненных ситуаций – повышение качества услуг и сервисов, адресность и удобство для людей.

«Представили вместе с коллегами из министерства образования проект по жизненной ситуации «Опека и усыновление». Его цель – внедрение в регионе программы подготовки кандидатов в наставники на базе действующих школ приемных родителей в районах Саратовской области. Задача наставников – сопровождать подростков, оставшихся без попечения родителей, на пути во взрослую жизнь», – рассказал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.

Пилотный проект уже был реализован на базе школы приемных родителей города Саратова и автономной некоммерческой организации «Всегда рядом». Было подготовлено трое наставников из числа людей, прошедших обучение приемного родителя, но так и не реализовавших себя.

Как отметил министр, развитие системы наставничества позволит подросткам, находящимся в сложной жизненной ситуации, адаптироваться к условиям самостоятельного проживания, ощущать заботу о себе, что очень важно для их социального самочувствия.

Напомним, в конце прошлого года по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина между Правительством Саратовской области и Агентством стратегических инициатив заключено Соглашение о взаимодействии в реализации проектов развития региона.