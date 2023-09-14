14 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 14 сентября
Ремонт нижней части моста через Глебучев овраг завершили досрочно
17:00 | 14 сентября
На фестивале «Театральное Прихоперье» Саратовский театр драмы передал в театр нового региона 50 сценических костюмов
16:30 | 14 сентября
Девушка из Саратовской области поехала служить в зону СВО
16:04 | 14 сентября
Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта
16:02 | 14 сентября
В Саратовской области в ближайшее время появится еще 21 зона охраны объектов культурного наследия
15:56 | 14 сентября
Участники Всероссийского форума IT-технологий «ФИЧА» предложили множество идей
15:03 | 14 сентября
Саратовская делегация принимает участие в форуме «Леса России»
14:01 | 14 сентября
Команда Саратовской области отправилась на фестиваль «Вернуть детство»
13:02 | 14 сентября
Национальный проект «Образование» позволяет создать равные условия обучения для всех школьников
12:01 | 14 сентября
В Саратовской области засеяли первый миллион гектаров озимых культур
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Новый сезон «Урока цифры» познакомит школьников с применением технологий искусственного интеллекта

Новости


С 18 сентября по 8 октября по всей России пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры». Темой станет применение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики.
Новый сезон «Урока цифры» познакомит школьников с применением технологий искусственного интеллекта

В прошлом учебном году министерством цифрового развития и связи области совместно с министерством образования области было проведено шесть открытых "цифровых" уроков в дистанционном формате, в которых ученики приняли участие свыше 250 тысяч раз. Уроки проходили по темам квантовый мир, быстрая разработка приложений, музыка и IT, исследование кибератак, видеотехнологии, искусственный интеллект в стартапах. В августе для участников областной летней школы «Созвездие» был проведен День цифры об актуальных специальностях цифровой сферы, беспроводной связи, искусственном интеллекте и нейросети.

«На Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022 Президент России Владимир Путин обозначил необходимость использовать самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в ключевых отраслях экономики – промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и других. Именно эта тематика выбрана для нового сезона «Урок Цифры» от Фонда «Вклад в будущее» Сбербанка России», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.

Школьники познакомятся с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. При поддержке педагога, используя предложенные материалы, смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников с 1 по 11 классы.

Министерство цифрового развития и связи области

С 18 сентября по 8 октября 2023 г. по всей России пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры». Темой станет применение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики.

В прошлом учебном году министерством цифрового развития и связи области совместно с министерством образования области было проведено шесть открытых "цифровых" уроков в дистанционном формате, в которых ученики приняли участие свыше 250 тысяч раз. Уроки проходили по темам квантовый мир, быстрая разработка приложений, музыка и IT, исследование кибератак, видеотехнологии, искусственный интеллект в стартапах. В августе для участников областной летней школы «Созвездие» был проведен День цифры об актуальных специальностях цифровой сферы, беспроводной связи, искусственном интеллекте и нейросети.

«На Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022 Президент России Владимир Путин обозначил необходимость использовать самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в ключевых отраслях экономики – промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и других. Именно эта тематика выбрана для нового сезона «Урок Цифры» от Фонда «Вклад в будущее» Сбербанка России», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.

Школьники познакомятся с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. При поддержке педагога, используя предложенные материалы, смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников с 1 по 11 классы.

Министерство цифрового развития и связи области