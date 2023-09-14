Новый сезон «Урока цифры» познакомит школьников с применением технологий искусственного интеллекта

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В прошлом учебном году министерством цифрового развития и связи области совместно с министерством образования области было проведено шесть открытых "цифровых" уроков в дистанционном формате, в которых ученики приняли участие свыше 250 тысяч раз. Уроки проходили по темам квантовый мир, быстрая разработка приложений, музыка и IT, исследование кибератак, видеотехнологии, искусственный интеллект в стартапах. В августе для участников областной летней школы «Созвездие» был проведен День цифры об актуальных специальностях цифровой сферы, беспроводной связи, искусственном интеллекте и нейросети.«На Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022 Президент России Владимир Путин обозначил необходимость использовать самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в ключевых отраслях экономики – промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и других. Именно эта тематика выбрана для нового сезона «Урок Цифры» от Фонда «Вклад в будущее» Сбербанка России», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.Школьники познакомятся с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. При поддержке педагога, используя предложенные материалы, смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников с 1 по 11 классы.Министерство цифрового развития и связи областиС 18 сентября по 8 октября 2023 г. по всей России пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры». Темой станет применение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики.В прошлом учебном году министерством цифрового развития и связи области совместно с министерством образования области было проведено шесть открытых "цифровых" уроков в дистанционном формате, в которых ученики приняли участие свыше 250 тысяч раз. Уроки проходили по темам квантовый мир, быстрая разработка приложений, музыка и IT, исследование кибератак, видеотехнологии, искусственный интеллект в стартапах. В августе для участников областной летней школы «Созвездие» был проведен День цифры об актуальных специальностях цифровой сферы, беспроводной связи, искусственном интеллекте и нейросети.«На Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022 Президент России Владимир Путин обозначил необходимость использовать самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в ключевых отраслях экономики – промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и других. Именно эта тематика выбрана для нового сезона «Урок Цифры» от Фонда «Вклад в будущее» Сбербанка России», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.Школьники познакомятся с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. При поддержке педагога, используя предложенные материалы, смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников с 1 по 11 классы.Министерство цифрового развития и связи области