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Многократного роста налога на недвижимость для физических лиц в Саратовской области не будет

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В комитете по управлению имуществом Саратовской области рассказали, как изменится для жителей региона налоговая нагрузка в связи с проведением очередной государственной оценки кадастровой стоимости объектов капитального строительства.



Как разъяснила председатель комитета Екатерина Лавренко, основная задача кадастровой оценки заключается в приближении налоговой базы на имущество к рыночным значениям. Например, при расчете кадастровой стоимости учитывается город и район, в котором расположена недвижимость, а также ее состояние и площадь, год возведения.

При этом, что касается физических лиц, даже в случае значительного увеличения по результатам оценки кадастровой стоимости жилых помещений многократного повышения налога для граждан не произойдет.

«Кратный рост для граждан невозможен в силу действующего федерального законодательства, в частности, Налоговый Кодекс совершенно однозначно ограничивает возможное увеличение налога на имущество для физических лиц не более 10% относительно прошлого года.

Для наглядности возьмем реальный пример расчета налога на квартиру в центре Саратова площадью 79,9 кв.м. в доме 2009 года постройки. Сумма налога за 2023 год (от текущей кадастровой стоимости) составляет 4,1 тысячи рублей. Сумма налога от новой стоимости должна составлять 8,5 тысяч рублей, но с учетом требований статьи 408 Налогового кодекса размер налога за 2024 год составит 4,5 тысячи рублей, т.е. только на 400 руб. больше (не более чем на 10%), чем сумма налога за предыдущий год.

Таким образом, действующее законодательство защищает граждан от многократного роста налога на недвижимость», - подчеркивает Лавренко.

Кроме того, как отмечают в комитете, для ряда категорий граждан, в том числе для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и др. предусмотрены льготы.