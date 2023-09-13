Саратовские фермеры обеспечены ГСМ на 98 %

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«В правительстве области создан оперативный штаб по вопросам обеспечения дизтопливом сельхозорганизаций на период проведения работ. В его в состав вошли, в том числе, представители исполнительных органов области, УФАС, Управления РЖД, ПАО «Саратовнефтепродукт». Совместно в оперативном режиме мы решаем возникающие вопросы по обеспечению дизельным топливом хозяйства области».– По его словам, в настоящее время у аграриев региона имеется в наличии 53 тысячи тонн дизельного топлива, это 98% обеспеченность для завершения сезонных полевых работ этого года. – Ситуация находится под нашим постоянным контролем, – прокомментировал Роман Ковальский.