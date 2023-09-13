Саратовские юнармейцы принимают участие в окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» в Оренбурге

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[medium]https:[medium]https://izvestia64.ru/uploads/posts/2023-09/1694611752_img_20230913_172636_738.jpg[/medium]Юнармейцы из регионов ПФО мерятся силами и интеллектом в рамках X юбилейной игры «Зарница Поволжья».11 сентября 2023 года на аэродроме воинской части 45097 под Оренбургом состоялось торжественное открытие юбилейного X окружного финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2023».На открытии присутствовали помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, вице-губернатор – председатель оргкомитета «Зарницы» Дмитрий Кулагин, руководители воинских подразделений, региональных структур федеральных органов и силовых ведомств, другие почётные гости.На итоговые соревнования, которые проходят с 11 по 15 сентября на базе санаторно-оздоровительного лагеря «Самородово», прибыло 180 юнармейцев из всех регионов ПФО, победивших в областных, республиканских и краевых этапах состязаний. Яркой особенностью юбилейного финала «Зарницы Поволжья» стало участие в нём команд из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Саратовскую область представляют 8 юношей и 2 девушки – ученики МОУ «СОШ №7» г.Саратова.На церемонии открытия Игры от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей окружного финала приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин.«В текущем году в мероприятиях «Зарницы Поволжья» участвовало более 350 тысяч ребят из всех регионов округа, и вы, пройдя отборочные этапы, уже стали победителями. Рад приветствовать команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, вы найдете здесь много новых друзей, готовых прийти на помощь и подставить плечо в трудную минуту. Программа «Зарницы» позволяет успешно решать задачи по физической, огневой и начальной военной подготовке, учит действовать в экстремальных ситуациях и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Эти навыки, несомненно, пригодятся тем, кто решит связать свою жизнь с военной профессией, как некоторые ваши старшие товарищи – для них опыт участия в «Зарнице» стал частью практической подготовки, помогающей сегодня в зоне специальной военной операции на Украине успешно решать поставленные задачи и побеждать. Уверен, пройдя школу «Зарницы», вы станете достойными гражданами нашей большой страны», – говорится в приветствии полномочного представителя.На сегодня зарничники уже преодолели полосу препятствий, посоревновались в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, продемонстрировали визитную карточку команды, познакомив зрителей со своим регионом, земляками и героями Отечества, а также показали себя в силовой гимнастике.Помимо спортивных состязаний, ребята посещают на «Зарнице Поволжья» культурные и патриотические мероприятия. В кинотеатре «Сокол» юнармейцы посмотрели молодежный патриотический фильм «Квест», который повествует о всероссийском детско-юношеском общественном движении «Юнармия», возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в боях и сражениях за Родину, посетили экскурсию по выставочному комплексу «Салют, Победа!».Справочно:Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» с 2014 года реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, является одним из самых массовых социально значимых проектов ПФО.Цель проекта – возрождение традиций патриотического воспитания молодёжи путем вовлечения детей и подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепление их физического развития, воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, высоких морально-психологических качеств, а также подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. К участию в Игре допускаются учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев в возрасте 13-15 лет.