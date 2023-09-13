13 сентября 2023 СРЕДА
Новости
21:29 | 13 сентября
Лилия Манаева привела россиянок к победе в международном конкурсе красоты в США
19:05 | 13 сентября
Корону и автомобиль вручат победительнице конкурса «Королева Бикини России»
18:00 | 13 сентября
Саратовские юнармейцы принимают участие в окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» в Оренбурге
17:35 | 13 сентября
Саратовские фермеры обеспечены ГСМ на 98 %
17:26 | 13 сентября
Всероссийский профориентационный марафон «Россия – мои горизонты»
17:00 | 13 сентября
Вывески и фасады в области приведут в порядок
16:24 | 13 сентября
Нужно ли ученым быть заметными в СМИ и социальных медиа: мнение Аллы Панченко
16:00 | 13 сентября
Профилактические рейды прошли на железной дороге
15:04 | 13 сентября
Областная универсальная научная библиотека вернулась домой
14:01 | 13 сентября
В Саратовской области в рамках национального проекта одновременно открыли три площадки ГТО
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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Профилактические рейды прошли на железной дороге

Новости
На железнодорожных станциях Спартановка, Мечетка и Жутово в Волгоградской области прошли профилактические рейды с участием железнодорожников и сотрудников транспортной полиции.
Профилактические рейды прошли на железной дороге



Мероприятия состоялись в рамках профилактического месячника «Уступи дорогу поездам!», приуроченного к началу нового учебного года.

В ходе рейдов школьникам и их родителям напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на объектах стальной магистрали и раздали информационные памятки.