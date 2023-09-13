Профилактические рейды прошли на железной дороге
На железнодорожных станциях Спартановка, Мечетка и Жутово в Волгоградской области прошли профилактические рейды с участием железнодорожников и сотрудников транспортной полиции.
Мероприятия состоялись в рамках профилактического месячника «Уступи дорогу поездам!», приуроченного к началу нового учебного года.
В ходе рейдов школьникам и их родителям напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на объектах стальной магистрали и раздали информационные памятки.
Мероприятия состоялись в рамках профилактического месячника «Уступи дорогу поездам!», приуроченного к началу нового учебного года.
В ходе рейдов школьникам и их родителям напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на объектах стальной магистрали и раздали информационные памятки.