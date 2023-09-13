Областная универсальная научная библиотека вернулась домой
Историческое здание на ул. Горького, 40 ранее вошло в программу по сохранению объектов историко-культурного наследия, инициированную Вячеславом Володиным.
В настоящее время в библиотеке завершена реставрация. В ходе работ были обнаружены историческая лепнина, чугунные элементы.
Объект культурного наследия Народная аудитория был построен в 19 веке. За 120 лет существования в здании располагались библиотека, банк, архивная комиссия и кинотеатр.
Сотрудники библиотеки балкон превратят в арт-пространство, обустроят литературный чердак, также появится зона гостеприимства и многое другое. Таких интерьеров в библиотеке современные читатели еще не видели.
В настоящее время в библиотеке завершена реставрация. В ходе работ были обнаружены историческая лепнина, чугунные элементы.
Объект культурного наследия Народная аудитория был построен в 19 веке. За 120 лет существования в здании располагались библиотека, банк, архивная комиссия и кинотеатр.
Сотрудники библиотеки балкон превратят в арт-пространство, обустроят литературный чердак, также появится зона гостеприимства и многое другое. Таких интерьеров в библиотеке современные читатели еще не видели.