В Саратовской области в рамках национального проекта одновременно открыли три площадки ГТО

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На территории школы села Подлесное Марксовского муниципального района, села Симоновка Калининского муниципального района и школы поселка Молодежный Перелюбского муниципального района открыты спортивные площадки для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» построенных в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Директор школы, координатор центра тестирования ГТО по Марксовскому району Юрий Мельничёнок отметил: «Новая спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков».Девизом торжественной церемонии открытия стали слова «От значка ГТО - к олимпийской медали!»На строительство каждой площадки ГТО было выделено 1,5 млн. рублей. Общая площадь - 312 кв. метров, одновременно на спортивном объекте смогут тренироваться более 30 человек. Здесь установлены уличные тренажеры, предназначенные для подготовки к сдаче нормативов ГТО и общих тренировок. Всего на площадке размещено 26 спортивных снарядов.Директор школы Антонина Максимкина отметила: «Сегодня большое событие в спортивной жизни нашего села! Наконец-то мы дождались современную площадку с таким количеством тренажеров. Наши дети теперь все свободное время будут проводить здесь. И мы, взрослые, от них не отстанем!»«Для развития физической культуры и спорта на селе строительство таких площадок имеет большое значение. Теперь не нужно везти детей в город, чтобы они сдали нормативы ГТО, ребята будут тренироваться и сдавать нормативы на месте», - отметил глава Калининского муниципального района Валерий Лазарев.Отметим, что министерством молодежной политики и спорта области на территории региона ведется масштабная работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В регионе функционирует сеть из 46 центров тестирования. На официальном сайте gto.ru зарегистрировано более 400 тысяч жителей Саратовской области. На сегодняшний день наш регион занимает 1 место (76,18%) в ПФО по доле населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний.