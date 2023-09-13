В Саратовской области увеличится прожиточный минимум

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Напоминаем, региональная величина прожиточного минимума применяется для определения размера поддержки малоимущим семьям, в том числе семьям с детьми, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также для установления социальной доплаты к пенсии.Увеличение прожиточного минимума в области позволит большему числу граждан и в большем размере воспользоваться различными мерами социальной поддержки.«Величина прожиточного минимума учитывается при назначении ряда пособий, в том числе единого универсального пособия, которое назначается семьям с детьми с 1 января этого года. Размер единого пособия на ребенка составляет 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума. Таким образом, размер пособия в нашем регионе в следующем году составит 6539,5 руб., 9809,25 руб. или 13079 руб. соответственно», – сообщили в министерстве труда и социальной защиты области.