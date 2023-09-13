Стартовала регистрация на Всероссийские соревнования «Кросс нации» в Саратовской области

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Кросс наций — одно из самых массовых спортивных мероприятий в Российской Федерации. Забег проводится с 2004 года. Дистанции забега составляют от 1 до 12 км. Из-за ограничений по энтеровирусной инфекции забег в регионе пройдёт в формате «онлайн».Онлайн формат подразумевает, что каждый зарегистрированный участник может преодолеть выбранную дистанцию в любом месте и за любое время. Для этого необходимо зафиксировать результат при помощи спортивных часов или программы-трекера. После прохождения выбранной дистанции необходимо предоставить полученный результат (скриншот результата забега) в пункт выдачи стартовых пакетовЗарегистрироваться на забег можно по ссылке: https://urogay.timepad.ru/event/2563548/.Вся дополнительная информация указана на странице мероприятия по ссылке.