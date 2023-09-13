Саратовские общественники выступили за запрет вывесок на иностранном языке

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12 сентября в Общественной палате Саратовской области состоялся круглый стол на тему: «Говорим и пишем на русском языке» с участием представителей областной прокуратуры, городской администрации, культурных и общественных организаций.Открыл заседание Председатель областной Общественной палаты Борис Шинчук. Он отметил, что русский язык является стержнем нашей национальной культуры, а насаждение иностранных слов разрушает нашу национальную идентичность. Одним из проявлений этого является повсеместное размещение вывесок на иностранных языках.Члены Общественной палаты поддержали позицию Председателя, высказав также мнение, что дело не только в вывесках, а в целом в нашем отношении к заимствованию иностранных слов. Нужно проводить работу в этом направлении и начинать ее «сверху». Было отмечено, что из-за избыточного использования иностранных слов поколения перестают понимать друг друга, в обществе происходит разлом.Заместитель председателя комитета по архитектуре администрации Саратова Юлия Животикова рассказала о том, что администрацией был вынесен на общественные обсуждения проект изменений в правила благоустройства, предусматривающий запрет использования вывесок на иностранных языках.Иван Гусев, заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, отметил, что тема использования государственного языка важна. По его словам, законодательная база совершенствуется. В феврале текущего года в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» были внесены поправки, расширившие перечень сфер, в которых государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию.По итогам обсуждения общественники поддержали Председателя Общественной палаты, что нужно защитить от засилья вывесок на иностранном языке, убрать их и запретить на законодательном уровне. В этих целях Общественной палатой будет подготовлено и направлено обращение в адрес Губернатора области Романа Бусаргина.