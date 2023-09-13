Саратовские спортсмены стали бронзовыми призерами Всероссийских соревнований «Юный автомобилист»
С 8 по 10 сентября в городе-курорте Анапа состоялись 24-е Всероссийские соревнования по автомногоборью «Юный автомобилист».
В соревнованиях приняли участие 70 юношей и девушек от 12 до 17 лет, обучающиеся в автомобильных объединениях, школах, секциях, из различных регионов России
Команда Саратовского отделения Всероссийского общества автомобилистов заняла 3 командное место.
Соревнование по автомногоборью включало в себя многочисленные элементы на скоростное и правильное управление автомобилем, основанные на элементах, используемых автомобилистами в повседневной жизни. Парковка, заезд в бокс, проезд габаритного коридора и так далее.
В соревнованиях приняли участие 70 юношей и девушек от 12 до 17 лет, обучающиеся в автомобильных объединениях, школах, секциях, из различных регионов России
Команда Саратовского отделения Всероссийского общества автомобилистов заняла 3 командное место.
Соревнование по автомногоборью включало в себя многочисленные элементы на скоростное и правильное управление автомобилем, основанные на элементах, используемых автомобилистами в повседневной жизни. Парковка, заезд в бокс, проезд габаритного коридора и так далее.