Саратовские спортсмены стали бронзовыми призерами Всероссийских соревнований «Юный автомобилист»

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В соревнованиях приняли участие 70 юношей и девушек от 12 до 17 лет, обучающиеся в автомобильных объединениях, школах, секциях, из различных регионов РоссииКоманда Саратовского отделения Всероссийского общества автомобилистов заняла 3 командное место.Соревнование по автомногоборью включало в себя многочисленные элементы на скоростное и правильное управление автомобилем, основанные на элементах, используемых автомобилистами в повседневной жизни. Парковка, заезд в бокс, проезд габаритного коридора и так далее.