13 сентября 2023 СРЕДА
Новости
11:03 | 13 сентября
Саратовские общественники выступили за запрет вывесок на иностранном языке
11:02 | 13 сентября
Саратовские спортсмены стали бронзовыми призерами Всероссийских соревнований «Юный автомобилист»
10:00 | 13 сентября
В Саратове пройдет фестиваль памяти Муслима Магомаева
09:00 | 13 сентября
Заемщик Фонда развития промышленности открыл новый цех по выпуску инъекционных препаратов для ветеринарного применения
18:00 | 12 сентября
Привжд информирует о временном закрытии движения через переезд
17:30 | 12 сентября
Тренер поддержал развитие детского хоккея в Саратовской области
17:00 | 12 сентября
Виктория Абрамченко: Очистные сооружения в Саратовской области будут построены при поддержке федерального центра
16:03 | 12 сентября
Более 4000 школьников и студентов станут участниками мастер-классов по оказанию первой помощи
15:00 | 12 сентября
В СГТУ разработали систему быстрого распознавания звуков техногенного характера
14:01 | 12 сентября
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове пройдет фестиваль памяти Муслима Магомаева

Новости
15 сентября в Национальной деревне состоится фестиваль памяти Муслима Магомаева


15 сентября в 18.00 в Национальной деревне парка Победы состоится фестиваль памяти Муслима Магомаева. Зрителям представят концертную программу, в которой прозвучат самые известные песни великого артиста.

В концерте примут участие саратовские исполнители Влад Захаров, Алексей Асеев, Сергей Михалев, Шахин Шихиев, артист Азербайджанского национального культурного центра «Ватан» Руслан Мамедов, хореографический коллектив «Октаэдр».

Вход на мероприятие свободный.