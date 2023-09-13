В Саратове пройдет фестиваль памяти Муслима Магомаева
15 сентября в Национальной деревне состоится фестиваль памяти Муслима Магомаева
15 сентября в 18.00 в Национальной деревне парка Победы состоится фестиваль памяти Муслима Магомаева. Зрителям представят концертную программу, в которой прозвучат самые известные песни великого артиста.
В концерте примут участие саратовские исполнители Влад Захаров, Алексей Асеев, Сергей Михалев, Шахин Шихиев, артист Азербайджанского национального культурного центра «Ватан» Руслан Мамедов, хореографический коллектив «Октаэдр».
Вход на мероприятие свободный.
15 сентября в 18.00 в Национальной деревне парка Победы состоится фестиваль памяти Муслима Магомаева. Зрителям представят концертную программу, в которой прозвучат самые известные песни великого артиста.
В концерте примут участие саратовские исполнители Влад Захаров, Алексей Асеев, Сергей Михалев, Шахин Шихиев, артист Азербайджанского национального культурного центра «Ватан» Руслан Мамедов, хореографический коллектив «Октаэдр».
Вход на мероприятие свободный.