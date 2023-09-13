Заемщик Фонда развития промышленности открыл новый цех по выпуску инъекционных препаратов для ветеринарного применения

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Тем самым предприятие более чем в 1,5 раза увеличило возможности фасовки инъекционных продуктов за счет открытия нового цеха. Инвестиции в проект составили 140 млн рублей, из которых 66,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) и 28,5 млн рублей – Фонд развития промышленности Саратовской области.Использование автоматизированного оборудования и принципов бережливого производства позволили увеличить производительность труда. Например, для трудоемкого процесса упаковки в индивидуальные коробки обеспечен рост производительности в 4 раза – со 100 нормо-часов до 25 нормо-часов на 10000 единиц.Компания активно работает в направлении импортозамещения лекарственных препаратов для ветеринарии.«Уход с российского рынка зарубежных игроков открыл «окно возможностей» для развития отечественных производителей. В отрасли ветеринарной фармацевтики мы отмечаем увеличение спроса и прикладываем усилия как для закрытия потребностей сельхозпроизводителей, так и владельцев домашних питомцев. Меры господдержки позволяют ускорить этот процесс, одной из таких мер являются льготные займы, которые можно нацелить на развитие инфраструктуры производства. Условия предоставления займа ФРП оказались выгодными для нашей компании, теперь с новыми мощностями мы продолжаем работу, направленную на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции», – рассказал директор предприятия Олег Жуков.Препараты, которые выпускает предприятие, применяются при лечении сельскохозяйственных животных и птиц.