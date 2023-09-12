Тренер поддержал развитие детского хоккея в Саратовской области

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Тренер хоккейной команды «Подсолнух» из Лысогорского района Телман Магомедалиев назвал «честным отчетом» видео Романа Бусаргина о работе за первый год в должности губернатора Саратовской области.Глава региона рассказал о достижениях в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, спорта.Магомедалиев напомнил, что с прошлого года по инициативе губернатора в Саратовской области начали возрождать дворовый спорт. С ребятами занимаются тренеры, зарплата которым выплачивается за счет средств регионального бюджета. На сегодняшний день наставники работают в 25 муниципальных районах.По словам Магомедалиева, в Лысогорском районе хоккей стал очень популярным видом спорта.«В селе Невежкино у нас установлена хорошая хоккейная коробка, где мы и проводим тренировки с командой. В тренировках участвуют дети с 1-го по 11-й класс. Помимо мальчишек в нашей команде есть и пять девочек. Дети из команды «Подсолнух» каждый год ждут проведения турнира «Золотая шайба», престиж которого с каждым годом только растет.Мы являемся 25-кратными призерами турнира «Золотая шайба» и соревнований «Кубок Надежды», а в 2019 году даже представляли совместно с участниками команды «Звездочка» из Саратова регион на всероссийских соревнованиях в Сочи.Поддержка команд, призеров турнира, про которую сказал губернатор, является огромным стимулом к развитию хоккея в регионе! Если наша команда сможет стать победителем соревнований в следующем сезоне и ледовый объект будет построен, это сможет привлечь еще больше ребят к занятиям хоккеем», - уверен тренер из Лысогорского района.