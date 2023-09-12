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Контрактника из Саратовской области наградили Георгиевским крестом

Новости
Контрактника из Саратовской области наградили Георгиевским крестом

Уроженец Новоузенского района Саратовской области Максим Кузнецов удостоен государственной награды.
Как сообщили в администрации муниципалитета, молодой человек, который несет службу по контракту в зоне специальной военной операции, отмечен знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени.
Чиновники пояснили, что им награждаются военнослужащие из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, младших офицеров за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника, а также в сражениях на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности.
Из биографии бойца известно, что он выпускник школы поселка Основного.