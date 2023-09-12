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Привжд информирует о временном закрытии движения через переезд

Новости
В связи с ремонтными работами 14 сентября с 13.40 до 15.45 будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):


Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.