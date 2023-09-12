Привжд информирует о временном закрытии движения через переезд

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Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.