Виктория Абрамченко: Очистные сооружения в Саратовской области будут построены при поддержке федерального центра

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Вице-премьер совершила рабочую поездку в Саратовскую область, где в сопровождении губернатора Романа Бусаргина осмотрела площадку для строительства очистных сооружений в Глебучевом овраге, а также действующие городские очистные сооружения города Саратова.По поручению Виктории Абрамченко Росприроднадзор проверит исходные данные, которые легли в основу проекта строительства очистных сооружений сточных вод в Саратове.В рамках рабочей поездки Виктория Абрамченко провела совещание по реализации проекта «Оздоровление Волги».Вице-премьер обратила внимание на действия концессионера, в управлении которого находятся городские очистные сооружения, и подчеркнула необходимость определиться как с управляющим лицом, так и с техническими и технологическими решениями, касающимися объекта.