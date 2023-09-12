Более 4000 школьников и студентов станут участниками мастер-классов по оказанию первой помощи
В преддверии Всемирного дня оказания первой помощи на территории Саратовской области и всей страны проходит Всероссийский проект Движения Первых «Первая помощь».
300 уроков первой помощи пройдет во всех муниципальных районах области. Для школьников и студентов ссузов основы теоретических и практических навыков оказания первой помощи проведут медики, сотрудники скорой помощи и служб экстренного реагирования, учителя и педагоги. Всего же в уроках примут участие более 4000 участников. Они точно узнают, как без паники можно помочь пострадавшим и, возможно, спасти чью-то жизнь.
В школе № 80 города Саратова такой урок уже прошел. Студенты-волонтеры рассказали основы грамотного оказания первой помощи, а потом наглядно показали, как правильно делать главное реанимационное мероприятие - непрямой массаж сердца.
«Важно учить наших детей практическим умениям, которые могут спасти жизнь. Для этого необязательно обладать какими-то специальными медицинскими навыками. Достаточно придерживаться элементарных правил, которым учит Всероссийский проект «Первая помощь». Уверена, что этот проект стал полезен всем - и детям, и взрослым», - отметила председатель регионального совета Движения Анна Попова.
Каждый участник Всероссийского проекта «Первая помощь» получит сертификат о прохождении урока.
Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.
По информации регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Саратовской области
300 уроков первой помощи пройдет во всех муниципальных районах области. Для школьников и студентов ссузов основы теоретических и практических навыков оказания первой помощи проведут медики, сотрудники скорой помощи и служб экстренного реагирования, учителя и педагоги. Всего же в уроках примут участие более 4000 участников. Они точно узнают, как без паники можно помочь пострадавшим и, возможно, спасти чью-то жизнь.
В школе № 80 города Саратова такой урок уже прошел. Студенты-волонтеры рассказали основы грамотного оказания первой помощи, а потом наглядно показали, как правильно делать главное реанимационное мероприятие - непрямой массаж сердца.
«Важно учить наших детей практическим умениям, которые могут спасти жизнь. Для этого необязательно обладать какими-то специальными медицинскими навыками. Достаточно придерживаться элементарных правил, которым учит Всероссийский проект «Первая помощь». Уверена, что этот проект стал полезен всем - и детям, и взрослым», - отметила председатель регионального совета Движения Анна Попова.
Каждый участник Всероссийского проекта «Первая помощь» получит сертификат о прохождении урока.
Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.
По информации регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Саратовской области