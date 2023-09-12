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Более 4000 школьников и студентов станут участниками мастер-классов по оказанию первой помощи

Новости
В преддверии Всемирного дня оказания первой помощи на территории Саратовской области и всей страны проходит Всероссийский проект Движения Первых «Первая помощь».



300 уроков первой помощи пройдет во всех муниципальных районах области. Для школьников и студентов ссузов основы теоретических и практических навыков оказания первой помощи проведут медики, сотрудники скорой помощи и служб экстренного реагирования, учителя и педагоги. Всего же в уроках примут участие более 4000 участников. Они точно узнают, как без паники можно помочь пострадавшим и, возможно, спасти чью-то жизнь.

В школе № 80 города Саратова такой урок уже прошел. Студенты-волонтеры рассказали основы грамотного оказания первой помощи, а потом наглядно показали, как правильно делать главное реанимационное мероприятие - непрямой массаж сердца.

«Важно учить наших детей практическим умениям, которые могут спасти жизнь. Для этого необязательно обладать какими-то специальными медицинскими навыками. Достаточно придерживаться элементарных правил, которым учит Всероссийский проект «Первая помощь». Уверена, что этот проект стал полезен всем - и детям, и взрослым», - отметила председатель регионального совета Движения Анна Попова.

Каждый участник Всероссийского проекта «Первая помощь» получит сертификат о прохождении урока.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

По информации регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Саратовской области