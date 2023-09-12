В СГТУ разработали систему быстрого распознавания звуков техногенного характера

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Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали аппаратно-программный комплекс для быстрого распознавания дронов по акустическому следу, который будет востребован в системах защиты гражданских объектов от скрытого проникновения и наблюдения.Система будет реализована в виде сети микрофонов с защитой от сложных погодных условий, сервера и специализированного программного обеспечения для записи и анализа звуковых сигналов с системой оповещения обнаружения. В ней предусмотрен потоковый сбор входных сигналов, позволяющий параллельные запись и обработку звуковых колебаний.Одним из практических направлений применения разработки может быть защита частной собственности от несанкционированного наблюдения беспилотными летальными аппаратами. Система хорошо подходит для обнаружения широкого круга квадрокоптеров гражданского назначения с массой до 200 грамм, высотой полета до 100 метров и не требующих лицензирования для приобретения.«Основная идея состоит в реализации сети таких систем для распознавания звуковых колебаний. Между собой узлы сети могу быть соединены проводным или беспроводным способом в зависимости от конкретных задач и условий. Также возможны различные конфигурации аппаратной части, которые оказывают существенное влияние на дальность работы и требования по погодным условиям», – рассказывает кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой «Радиоэлектроника и телекоммуникации» Института электронной техники и приборостроения СГТУ Максим Балакин.В ходе тестовых испытаний разработка показала хорошие результаты при распознавании звуков беспилотных летательных аппаратов, в том числе на фоне зашумленного спектра. Шум дронов схож в нижней части спектра с шумом двигателей внутреннего сгорания в автомобилях.В настоящее время полностью разработана программная часть вместе с системами оповещения по электронной почте и смс. Ведутся работы по реализации различных вариантов аппаратной части в цифровом и аналоговом исполнении, а также расширяется база данных.