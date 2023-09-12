III Гастрольный тур победителей фестиваля «Российская студенческая весна» пройдёт на Волге по пяти городам России

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В рамках тура «Больше, чем путешествие» артисты совместно с режиссёрско-постановочной группой Церемонии закрытия фестиваля в Перми представят новое концертное шоу в формате реалити-шоу, премьера состоится 13 сентября в столице Студвесны 2024 года — в Саратове.Далее участники отправятся в Тольятти (19 сентября), Ульяновск (22 сентября) и Чебоксары (25 сентября). Завершится тур в Молодежной столице России 2023 года — в Нижнем Новгороде (28 сентября).«III Гастрольный тур победителей Студвесны, проект Российского Союза Молодежи, действительно масштабный: мы отправимся из столицы фестиваля 2024 года в Молодежную столицу России. Самое главное, мы будем гастролировать на корабле. Можем сказать, что такого еще не было. Уверены, что тур станет отличной возможностью ребятам показать свои творческие способности, которые дадут им новые возможности. И тысяча студентов-зрителей смогут узнать осенью о фестивале «Российская студенческая весна», который в 2024 года пройдет по всей стране», — отметил заместитель председателя Российского Союза Молодежи Алексей Кривицкий.Участниками концертной программы станут более 100 лауреатов и победителей фестиваля «Российская студенческая весна», которые представят 12 регионов.Всего студенты представят 5 творческих направлений фестиваля: «Танцевальное», «Вокальное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео».Всю подробную информацию Гастрольного тура можно найти в социальных сетях «Российской студенческой весны» Российского Союза Молодежи.