Фестиваль археологии и реконструкции «Укек-2023» прошел на историческом месте

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— Возвращения на историческую площадку мы ждали три года. За это время фестиваль поменял название. Это уже не «Укек. Один день из жизни средневекового города», а Фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Это связано с тем, что раньше никто не знал, что такое Укек, а сейчас археология заняла значительную часть нашего масштабного проекта. За эти годы тысячи людей узнали, где существовал этот золотоордынский город, название которого стало уже, можно сказать, брендом. Фестиваль вновь прошел в прежнем формате со своей неповторимой атмосферой и традициями, собрав жителей и гостей Саратовской области, реконструкторов, ремесленников, музыкантов и ученых из разных регионов страны! Это было непросто, но мы это сделали! — рассказал организатор фестиваля, бессменный руководитель археологических экспедиций на Увекском городище, исследователь средневекового города Укек, директор саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин.В 2023 году Фестиваль проводится в рамках реализации «Проекта Укек: наша земля — наша история» при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Саратовской области, при участии министерства культуры Саратовской области, администрации МО «Город Саратов», Исторического парка «Россия — Моя история», АНО «Живая история».Территория Фестиваля была разделена на три части: развлекательную, археологическую, историческую. Развлекательная площадка включала в себя сцену и территорию для проведения конного шоу, площадку мастеров рукоделия, зону питания. На сцене в течение дня прошли выступления саратовских музыкальных групп, работающих в жанре этно-фолка. Рядом проходила конная программа от Военно-исторического клуба «Рыцарское копье» (г. Радужный) и показательные пешие поединки от саратовских реконструкторов.Археологическая площадка была представлена раскопом этого года, где гости смогли узнать, как проходят раскопки и какие открытия были сделаны в этом году археологической экспедицией. Рядом с раскопом располагался Лагерь археологов, где посетители узнали, что происходит с предметами после того, как их извлекают из земли, смогли поработать в Камеральной лаборатории, понаблюдать за работой реставраторов и геодезистов из г. Казань Республики Татарстан. Здесь же была представлена выставка находок экспедиции. Также на этой локации Саратовский областной музей краеведения представил выставку находок разных лет с Увекского городища.На Исторической площадке была представлена реконструкция быта средневековых горожан. Здесь же работали мастера-бусоделы, ювелиры, косторезы, кузнецы, берестянщики, гончары. Можно было увидеть реконструкцию средневекового токарного станка, поиграть в подвижные игры, погадать на костях (альчиках), попробовать себя в средневековой письменности, посетить юрту кочевника, изучить вооружение и сделать много фотографий на память. Участниками Фестиваля стали реконструкторы из Москвы, Великого Новгорода, Тулы, Самары, Волгограда, Саратова, Энгельса.Выстроить маршрут по фестивальной площадке гостям помогали опытные гиды. Экскурсии проходили по всем локациям и сопровождались самыми интересными фактами о средневековом Укеке.Также каждый желающий мог почувствовать себя археологом и попробовать свои силы в этом ремесле в «Школе Юного Археолога» и даже сделать для себя и своих близких сувенир на «Монетном дворе».