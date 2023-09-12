Саратовских программистов ждут на хакатоне «НаСевереКодить»

просмотров: 96

С 15 по 24 сентября в Мурманской области будет проводиться хакатон «НаСевереКодить», участие в котором примут команды со всей страны.Мероприятие поддержали Национальная система платежных карт (МИР), Центр компетенций проекта Минстроя России «Умный город», а также Информационный центр атомной отрасли.«Разработай решение для развития Мурманской области и поборись за призовой фонд 900 000 рублей», - приглашают организаторы.Подробная информация о хакатоне размещена по адресу https://насеверекодить.рф/.Участвовать в хакатоне можно в онлайн и оффлайн форматах.