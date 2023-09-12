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В текущем году саратовские компании заключили экспортные контракты на сумму более 17 млн долларов США

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Состоялась бизнес-миссия саратовских предприятий в город Алматы Республики Казахстан. Ее цель - развитие торгово-экономических связей между предпринимателями нашего региона и казахстанскими партнёрами.
В текущем году саратовские компании заключили экспортные контракты на сумму более 17 млн долларов США




Бизнес-миссия организована региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В состав делегации вошли представители компаний из разных сфер деятельности: производители кондитерских изделий, упаковочного оборудования, сложных стеклянных структур, органической косметики, промышленного газового оборудования, запорной арматуры.

Были проведены переговоры между предпринимателями, организованы индивидуальные посещения казахстанских предприятий. В результате активной работы достигнут ряд договоренностей.

Так, саратовский производитель сложных стеклянных структур получил заявку от казахстанской компании на направление технико-коммерческого предложения. «Обсудили разработки в области систем автоматизации технологических процессов, рассмотрели техническое задание на требуемое оборудование с возможностью серийных поставок», - рассказал представитель региональной компании.

Поставщик газового оборудования в Саратове заключил договор о сотрудничестве с предприятием Казахстана - планируется поставка газовых счетчиков и шкафных газорегуляторных пунктов.

Саратовским производителем парфюмерных и косметических средств уже отправлены образцы продукции в Казахстан. Прорабатывается вопрос официального дилерства компании на территории Республики. Также получена заявка на производство продукции для казахстанской компании. Подписан договор на поставку натуральной косметики в дистрибьюторскую компанию. Кроме того направлено коммерческое предложение на продвижение продукции на крупном маркетплейсе Казахстана.

У производителя кондитерских изделий в стадии проработки контракт на поставку продукции казахстанскому партнеру.

«Продукция саратовских компаний очень востребована на внешних рынках. Благодаря государственным мерам поддержки, реализуемым в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и Центру поддержки экспорта Саратовской области, региональные предприятия успешно сотрудничают с зарубежными партнерами, наращивают объемы поставок. В текущем году поддержку Центра получил 241 субъект МСП, было оказано порядка 700 услуг. 20 субъектов МСП заключили экспортные контракты на общую сумму более 17 млн долларов США», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.