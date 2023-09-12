Утвержден список востребованных профессий

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Губернатор Роман Бусаргин утвердил перечень востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий, которые нужны региональной экономике. Этот список сформирован для реализации нацпроекта «Образование», который инициирован Президентом Владимиром Путиным.В список вошла 51 профессия, каждая из которых преподается в учреждениях СПО региона. Данный перечень определяет приоритеты подготовки кадров по современным стандартам для экономики и соцсферы Саратовской области. Это профессии для промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования, других отраслей.