Центром социально-политических и маркетинговых исследований «Волга-социум» СГТУ имени Гагарина  Ю.А. проанализирована оценка деятельности губернатора Романа Бусаргина

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Звучали такие мнения участников исследования:—«Губернатор активно работает с федеральным центром. Сейчас многие вопросы решаются через государственные программы, федеральные проекты, поэтому везде надо участвовать, писать…»—«Сейчас есть много возможностей. Много программ, наш губернатор старается. Старается охватить не только одну сферу, но и сельское хозяйство, образование, предпринимательство. Везде старается успеть, помочь. Тут и местная власть. Тут и взаимодействие между губернатором и со всеми районами и жителями»— «Хорошо работает. Продолжать надо в том же духе, нужно идти только вперед».Отдельно респондентами отмечено его частое посещение районов области, а также требовательность губернатора к подчиненным, оперативность в решении проблем, открытость для общения с «простыми людьми», общественниками, и в целом его нацеленность на развитие региона.Одним из респондентов было отдельно отмечено: «Глядя на то, как он общается с другими людьми, могу сказать, что он доброжелательный, трудоголик, и, главное, что у него есть любовь к родному краю!».Респонденты отмечали, что с момента избрания Романа Бусаргина губернатором в отдельных сферах заметны позитивные изменения. Чаще всего в группах были озвучены следующие позиции:— улучшение качества дорог и тротуаров; благоустройство общественных территорий городов и населенных пунктов в районах области;— улучшение состояния школьных и дошкольных образовательных учреждений, состояния инфраструктуры системы здравоохранения; повышения уровня сельского хозяйства; увеличение количества детских секций на территории области; стабильность получения заработной платы в регионе.Положительно, по мнению участников исследования, выделяются следующие направления деятельности главы региона:—ремонт социальных объектов;—более доступная форма ведения прямого диалога с властью, в том числе в социальных сетях (респондентами положительно отмечается также возможность личного приёма Губернатора области);—предоставление жилья различным категориям граждан в рамках программы по расселению аварийного и коммунального жилья;—решение жилищного вопроса для таких категорий граждан как сироты, многодетные семьи;—реализация планов по строительству новых объектов здравоохранения в г. Саратове, а также районах области;—меры поддержки военнослужащих и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей, осуществляемые на территории Саратовской области;—благоустройство районов области и Саратова.При этом респонденты высказали пожелания активнее решать накопившиеся проблемы в транспортной сфере (комфортность и доступность общественного транспорта), городском хозяйстве, создавать условия для развития туризма, реализации промышленного потенциала региона.Фокус-групповые исследования проведены в Саратове, Энгельсе, Татищевском и Ровенском районах, охвачены 50 человек в возрасте от 22 до 65 лет. Среди них: предприниматели, студенты, пенсионеры, представители общественных и бюджетных организаций.