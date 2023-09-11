Губернатор Саратовской области поблагодарил жителей региона за поддержку и рассказал об основных достижениях
Сегодня губернатор области Роман Бусаргин обратился к жителям со словами благодарности за поддержку. За год работы на посту губернатора в регионе действительно произошли значительные перемены во всех отраслях. Как сообщил губернатор, сложно переоценить помощь, которую области оказывает Президент Владимир Владимирович Путин и Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин.
-Благодаря его участию решается очень много вопросов, в том числе за счет внебюджетных источников, - подчеркнул Роман Бусаргин.
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