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Многодетные семьи Саратовской области смогут получить компенсацию за путевки в оздоровительные лагеря

Новости
Многодетные семьи Саратовской области смогут получить компенсацию за путевки в оздоровительные лагеря


В Саратовской области по инициативе главы региона Романа Бусаргина многодетные семьи будут получать компенсацию стоимости оздоровительной путевки в организации отдыха детей и их оздоровления. Эта мера поддержки начнет действовать со следующего года.
«В настоящее время подготовлен проект изменений в региональное законодательство. Компенсация на оздоровительную путевку, приобретенную самостоятельно, составит 50 процентов средней стоимости, установленной Правительством области на текущий календарный год. При этом лагерь должен быть расположен на территории Саратовской области и включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.
Напомним, вопрос компенсации стоимости путевок поднимался многодетными родителями, в том числе на заседании Совета по проблемам многодетных семей при Правительстве области. В регионе многодетные семьи с невысоким уровнем дохода, стоящие на учёте в органах социальной защиты, имеют возможность получить бесплатную путевку в летний оздоровительный лагерь. Принятие законопроекта затронет более 3,5 тысячи детей из многодетных семей, которые не подпадают под категорию семей, имеющих право на данную меру поддержки. Теперь они получат такую помощь от государства вне зависимости от критериев нуждаемости.
«Многодетная семья – это всегда большие расходы, в том числе и на летний отдых детей. Конечно, мы с мужем стараемся дать своим детям все самое лучшее, в том числе обеспечить интересный и полезный досуг летом. Здорово, что государство старается поддержать нас в этом, помогает на самых разных уровнях. Думаю, что программа компенсации расходов на путевки станет хорошей помощью для многодетных семей», - поделилась мама четырех детей Александра Казакова.