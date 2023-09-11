11 сентября 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
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09:00 | 11 сентября
Вчера в Балашове в седьмой раз открылся Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье».
08:22 | 11 сентября
Саратовцев позвали обучиться "семейному агропредпринимательству"
00:29 | 10 сентября
С добрым бизнесом Екатеринбурга журналистов познакомил Фонд «Наше будущее»
10:41 | 09 сентября
Прошла церемония закрытия Всероссийского молодёжного форума «Байкал»
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Сольное выступление Жени Львовской пройдет в Доме творчества писателей Переделкино
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Спустя 31 год вышел ремейк популярнейшей композиции «Такси, такси»
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На выставке II Всероссийских игр «Умных город. Живи спортом» показали «Кардиоробота» и полетную платформу
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Стартует проект «Повышение бюджетной грамотности в Саратовской области»
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Создание новой образовательной инфраструктуры – приоритетная задача в России
16:03 | 08 сентября
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Саратовцев позвали обучиться "семейному агропредпринимательству"

Новости
14 по 27 сентября 2023г. начинающие и действующие предприниматели могут принять участие в образовательной программе «Семейное агропредпринимательство», которая реализуется «Бизнес-инкубатором центра Мой Бизнес Саратовской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Саратовцев позвали обучиться "семейному агропредпринимательству"

Программа разработана ООГО «Союз женщин России» и одобрена Министерством экономического развития РФ.
«Семейный, в том числе аграрный, малый бизнес оказывает огромное влияние на развитие сел и малых городов, дает импульс к экономическому, социальному развитию региона. Малые предприятия области все чаще становятся семейными. Однако таким компаниям, как правило, не хватает информационной и образовательной поддержки. Участие в программе позволит вывести предприятие на новый уровень или запустить бизнес с нуля до стабильно прибыльного» - отмечает Антонов Алексей Васильевич, председатель РО ТПП РФ.
Участники ознакомятся с мерами федеральной и региональной поддержки малых форм хозяйствования в 2023-2024 гг. узнают о продвижении бизнеса в условиях нестабильности, управлении рисками в, правовом регулировании предпринимательской деятельности, особенностях менеджмента и маркетинга.
Участие бесплатное.
Это возможность повышения квалификации в ходе мероприятия