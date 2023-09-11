Саратовцев позвали обучиться "семейному агропредпринимательству"

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Программа разработана ООГО «Союз женщин России» и одобрена Министерством экономического развития РФ.«Семейный, в том числе аграрный, малый бизнес оказывает огромное влияние на развитие сел и малых городов, дает импульс к экономическому, социальному развитию региона. Малые предприятия области все чаще становятся семейными. Однако таким компаниям, как правило, не хватает информационной и образовательной поддержки. Участие в программе позволит вывести предприятие на новый уровень или запустить бизнес с нуля до стабильно прибыльного» - отмечает Антонов Алексей Васильевич, председатель РО ТПП РФ.Участники ознакомятся с мерами федеральной и региональной поддержки малых форм хозяйствования в 2023-2024 гг. узнают о продвижении бизнеса в условиях нестабильности, управлении рисками в, правовом регулировании предпринимательской деятельности, особенностях менеджмента и маркетинга.Участие бесплатное.Это возможность повышения квалификации в ходе мероприятия