Железнодорожным депо нужны специалисты рабочих профессий

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Как уточнили в компании, нужны слесари по осмотру и ремонту локомотивов, ремонту подвижного состава, электрооборудования, а также токари. Зарплату обещают в пределах 39 - 64 тысяч рублей (в зависимости от специальности и разряда).Производственную базу ООО «ЛокоТех-Сервис» (входит в ГК «ЛокоТех») составляют 86 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей России. Они обслуживают большую часть парка локомотивов РЖД. Сейчас компания реализует масштабный проект по набору персонала и планирует в этом году принять на работу 3,2 тысячи специалистов рабочих профессий. Причем на ряд позиций готовы принять работников даже без опыта и обучить их за счет компании.Отмечается, что в августе работники сервисных локомотивных депо получили увеличенную зарплату. Это стало возможным в связи с корпоративным увеличением гарантированной части оплаты труда. Изменения коснулись основных и вспомогательных производственных рабочих, а также мастеров.Филиал «Приволжский» ООО «ЛокоТех-Сервис» работает в границах Приволжской железной дороги, которая объединяет Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. В него входят 6 депо: «Астраханское», «Волгоград», «Петроввальское», «Сарепта», «Ершовское», «Саратов».