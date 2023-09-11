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Железнодорожным депо нужны специалисты рабочих профессий

Новости
Свыше 200 специалистов рабочих профессий требуется набрать до конца года филиалу «Приволжский» ООО «ЛокоТех-Сервис» в сервисные локомотивные депо, два из которых находятся в Саратовской области.

Железнодорожным депо нужны специалисты рабочих профессий


Как уточнили в компании, нужны слесари по осмотру и ремонту локомотивов, ремонту подвижного состава, электрооборудования, а также токари. Зарплату обещают в пределах 39 - 64 тысяч рублей (в зависимости от специальности и разряда).

Производственную базу ООО «ЛокоТех-Сервис» (входит в ГК «ЛокоТех») составляют 86 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей России. Они обслуживают большую часть парка локомотивов РЖД. Сейчас компания реализует масштабный проект по набору персонала и планирует в этом году принять на работу 3,2 тысячи специалистов рабочих профессий. Причем на ряд позиций готовы принять работников даже без опыта и обучить их за счет компании.

Отмечается, что в августе работники сервисных локомотивных депо получили увеличенную зарплату. Это стало возможным в связи с корпоративным увеличением гарантированной части оплаты труда. Изменения коснулись основных и вспомогательных производственных рабочих, а также мастеров.

Филиал «Приволжский» ООО «ЛокоТех-Сервис» работает в границах Приволжской железной дороги, которая объединяет Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. В него входят 6 депо: «Астраханское», «Волгоград», «Петроввальское», «Сарепта», «Ершовское», «Саратов».