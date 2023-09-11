В Саратове университет и агропромышленная компания открыли образовательный центр

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В Саратове в Вавиловском университете открылся образовательный центр агропромышленной компании «Лилиани». Гостем торжественной церемонии, приуроченной к празднованию 110-летию вуза, стал заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.«Лилиани» занимается разработкой и внедрением новых технико-технологических решений в агроиндустрии. По словам генерального директора Армена Налбандяна, для компании это первый проект по созданию совместно с вузом учебного класса. «Для прорыва в сельском хозяйстве нужны компетенции, и они создаются в вузах», - отметил он. Опыт практиков агробизнеса поможет в подготовке «кадров, которые после выпуска из вузов способны будут полностью выстроить экономику».В беседе с представителями компании Михаил Торгашин указал на возможность производственной кооперации с саратовскими предприятиями отрасли. Он пожелал вавиловцам успехов в новом проекте: «Ваш университет динамично движется вперед. Это позволяет студентам быть в авангарде новейших технологий, которые сегодня внедряются в сельское хозяйство. Желаю вам как можно больше новых идей, разработок, инноваций!».Особенность созданного класса подчеркнул ректор Вавиловского университета Дмитрий Соловьев. По его словам, это возможность получать уникальные знания в сфере агротехнологий для учащихся всех факультетов. «Хочется пожелать, чтобы этот центр стал элементом внедрений современных разработок в наши хозяйства во взаимодействии с нашими сельхозтоваропроизводителями», - заключил Дмитрий Соловьев.