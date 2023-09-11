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Более двух тысяч жителей области приняли участие в ярмарке трудоустройства «Территория возможностей»

Новости
Сегодня в регионе прошла областная ярмарка трудоустройства «Территория возможностей».

Более двух тысяч жителей области приняли участие в ярмарке трудоустройства «Территория возможностей»



Мероприятие было организовано во всех районах области и в городе Саратове. Более 260 региональных работодателей предложили порядка 5 тысяч вакансий для молодых специалистов, инвалидов, граждан предпенсионного возраста и других категорий.

В областном центре мероприятие проходило на открытой уличной площадке у Городского сада «Липки».

33 саратовских предприятия, включая 13 организаций оборонно-промышленного комплекса, предложили свыше 1,5 тысячи вакансий жителям областного центра. В том числе порядка 1,2 тысячи - по рабочим специальностям.

Компании-работодатели предлагали соискателям вакансии с достойной оплатой труда и дополнительными социальными гарантиями. Так, среди предложенных соискателям вариантов трудоустройства были вакансии с оплатой труда свыше 100 тысяч рублей. К примеру, в одну из саратовских организаций требуется монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций с заработной платой от 120 тысяч рублей.

Формат ярмарки позволил соискателям пройти мини-собеседования со специалистами кадровых служб и работодателями. Также была организована работа профильных секций: профессионального образования, секции по вопросам организации собственного дела, правового сопровождения в содействии в трудоустройстве, консультационной помощи участникам СВО и членам их семей.

«На ярмарку вакансий пришла в поиске работы. Здесь я смогла не только получить актуальную информацию о доступных вакансиях, но и напрямую пообщаться с работодателями. Думаю, что определилась с выбором. В ближайшее время мне предстоит итоговое собеседование, подготовиться к которому мне помогут специалисты службы занятости», - рассказала жительница Саратова Любовь Решетникова.

Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов отметил, что подобный формат мероприятий удобен как для жителей региона, ищущих работу, так и для работодателей. «Открытый диалог, возможность выбора, презентация как работодателей, так и соискателей дают хорошие результаты. Практика показывает, что многие посетители ярмарки получают приглашения на собеседования уже непосредственно у работодателей и, как следствие, трудоустраиваются», - рассказал министр.

Напомним, в этом году регион принимал участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», на которой 570 работодателей региона представили почти 10 тысяч вакансий. Площадки мероприятия в регионе посетили более 8,5 тысячи человек. По итогам Всероссийской ярмарки нашли свое место работы более 3 тысяч жителей области.