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Открыта регистрация на главный экспортный форум страны

Новости
Открыта регистрация на главный экспортный форум страны


Открыта регистрация на главный экспортный форум страны «Сделано в России», который пройдет 19-20 октября в Москве.

Это ключевое событие в области экспорта и внешнеэкономической деятельности. Оно направлено на продвижение российских товаров и услуг на международные рынки, а также на улучшение бизнес-климата в стране. Организатор — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

«Форум «Сделано в России» предоставляет уникальную возможность обсудить главные вызовы и актуальные вопросы внешней торговли, проанализировать экспортные результаты работы за год, разработать практические решения для расширения международного сотрудничества и определить основные направления развития в рамках новой глобальной архитектуры торгового сотрудничества», — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

На мероприятии соберутся представители крупного, среднего и малого бизнеса со всей России, власти, профильных ассоциаций и объединений, банков, деловых СМИ, признанных экспертов и зарубежных делегаций, а также иностранные предприниматели, которые заинтересованы в сотрудничестве с российскими экспортерами.

Принять участие могут все желающие. Регистрация на официальном сайте форума - forum.exportcenter.ru.

Форум «Сделано в России» предоставит возможность для знакомства с ведущими компаниями-экспортерами, обмена опытом успешных проектов и налаживания деловых контактов.

Программа включает пленарную сессию, секции и круглые столы, где эксперты смогут поделиться своими знаниями и опытом, обсудить актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности и принять участие в дискуссиях.

Отдельное внимание будет уделено программе по страновому продвижению отечественной продукции «Сделано в России». Будет организована экспозиция, которая познакомит широкую аудиторию и зарубежных партнеров с участниками Made in Russia, продемонстрирует их конкурентоспособность и экспортный потенциал.

Также на форуме наградят лучших экспортеров России — победителей федерального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года».

В 2022 году форум посетило 78 иностранных делегаций – это в пять раз больше, чем годом ранее. Рекорд был поставлен и по количеству представленных экспонатов. Свои разработки и технологии на выставке представили 134 российских компании. За три дня форума состоялись около 40 деловых сессий, более 300 B2B-встреч. Количество участников превысило 5600 человек.