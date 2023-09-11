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В СГУ запустили программу «Обучение служением»

Новости
В Саратовском национальном государственном университете имени Н.Г. Чернышевского запустили программу «Обучение служением». Саратовский университет вошёл в список 126 пилотных вузов, которые приступили к реализации федеральной программы на своих площадках.




Старт программе дали заместитель председателя Правительства Саратовской области – министр образования региона Михаил Орлов, ректор СГУ Алексей Чумаченко и руководитель ресурсного центра развития добровольчества и детско-юношеского движения ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» Дарина Романова.

С открытием проекта участников поздравил ректор СГУ Алексей Чумаченко: «Мы запускаем новый образовательный модуль и открываем цикл лекций и практических занятий. Именно поэтому встреча проходит в рабочем формате в учебной аудитории нашей ''Точки кипения''. Для нас большая гордость, что мы вошли в число пилотных вузов программы. В конце года нам предстоит оценить свои возможности, методическую основу, содержание курса и то, над чем необходимо ещё поработать».

Михаил Орлов обозначил потребности и заинтересованность региона в квалифицированных специалистах: «Студенческий резерв – это потенциал развития Саратова и области. В этом ключе воспитательная работа не менее важна, чем образование. Здесь сконцентрированы минимум теории и максимум практической составляющей. Профессиональные навыки имеют особенность устаревать, их необходимо постоянно развивать и совершенствовать, тогда как социальные компетенции остаются с вами навсегда и служат неотъемлемым базисом построения отношений в команде, рабочем коллективе, семье. Именно социальные навыки воспитывают социально зрелую личность».

Вторая часть мероприятия была посвящена практической работе и социальному проектированию. Студенты разбились на команды и решали задачи по заявленной тематике. Проводил тренинг проректор по молодёжной политике и воспитательной работе, эксперт «Росмолодёжь.Гранты» Антон Головченко.

Программа «Обучение служением» запущена в российских университетах с сентября 2023 года. Она сочетает в себе изучение академических дисциплин с формированием навыков общественно-полезной работы в соответствии с получаемыми в университете профессиональными компетенциями, объединяет теоретическое обучение и практическую социально значимую деятельность в единый образовательный процесс, позволяет каждому студенту получить профессиональный опыт через реализацию общественных проектов.

Программа вовлекает студентов в решение социальных задач в рамках учебного курса, практики, написания курсовых работ или диплома, позволяет образовательной организации совместно с социальными партнёрами улучшить мир, помогает обществу развиваться и повышать качество жизни.

Важно, что проектное обучение с социальным эффектом охватит разные группы специальностей: решать общественно значимые задачи будут гуманитарии, физики, будущие инженеры, маркетологи, управленцы, айтишники.