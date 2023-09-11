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В Красноармейске прошел «Фестиваль героев»

Новости
В Красноармейске прошел «Фестиваль героев»


В Красноармейске на «Фестивале героев», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, побывало около 4 000 жителей города и района.

Фестивальный день начался в местном Городском парке. Здесь работала интерактивная площадка по сдаче нормативов ГТО. Все желающие смогли проверить свою физическую форму.

Основные события «Фестиваля героев» прошли на Площади Победы. На сцене состоялся большой праздничный концерт в честь Саратовских воинов специальной военной операции, также гости события с удовольствием побывали в интерактивной зоне лазертага.

Праздник увидели не только посетившие площадь горожане и жители района, но и зрители прямой трансляции мероприятия на официальном портале фестивальгероев64.рф и в социальных медиа проекта.

Перед началом праздника на светодиодных экранах экспонировалась постоянно обновляемая мультимедийная выставка «Портреты Саратовских героев СВО». Галерея насчитывает уже около 300 фотоизображений воинов-земляков.

Своё творчество в честь отважных защитников Родины жителям Красноармейского района представили местные артисты, солисты Саратовского областного театра оперетты и один из ведущих коллективов Российской армии, лауреат престижных международных, Всероссийских фестивалей, конкурсов Ансамбль Воздушно-космических сил. Вокальная группа Ансамбля ВКС исполнила при поддержке всей площади известные эстрадные песни прошлых лет и яркие современные композиции.

Со сцены участников «Фестиваля героев» приветствовал Глава Красноармейского муниципального района Александр Зотов, призвавший земляков к максимальному единению и поддержке воинов СВО.

В рамках «Телемоста Саратовская область-Донбасс» на прямую видеосвязь с родным городом вышли участники СВО. Бойцы кратко рассказали о фронтовых буднях, поблагодарили земляков за помощь, поддержку и заверили участников фестиваля, что «Победа будет за нами»!

На празднике состоялась традиционная акция «Благодарность героям» с записью видеопосланий воинам-освободителям. Также зрители посмотрели видеооткрытки бойцам от жителей Саратовской области, записанные во время предыдущих мероприятий «Фестиваля героев».