Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой проведет областной конкурс «Играй, гармонь саратовская!»
16 сентября 2023 года на сцене районного Дворца культуры г. Красноармейска состоится очередной конкурс исполнителей на саратовской гармонике «Играй, гармонь саратовская!». Конкурс проводится в рамках проекта «Золотой фонд народного творчества».
- Около 50-ти коллективов и индивидуальных исполнителей из районов Саратовской области сойдутся в борьбе за звание лауреата, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Соревнование обещает быть захватывающим и интересным.
Оценивать творчество коллективов и исполнителей будет жюри из числа авторитетных музыкантов и деятелей культуры и искусства Саратовской области. Председатель жюри – профессор, заведующий кафедрой народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова А.А. Михайлова.
Зрители, пришедшие на конкурс, несомненно получат удовольствие от творчества лучших исполнителей на саратовской гармонике, услышат традиционные наигрыши, знаменитые «Саратовские переборы», «Барыню».
Вход – свободный
Возрастная категория: 6+