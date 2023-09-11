Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой проведет областной конкурс «Играй, гармонь саратовская!»

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16 сентября 2023 года на сцене районного Дворца культуры г. Красноармейска состоится очередной конкурс исполнителей на саратовской гармонике «Играй, гармонь саратовская!». Конкурс проводится в рамках проекта «Золотой фонд народного творчества».- Около 50-ти коллективов и индивидуальных исполнителей из районов Саратовской области сойдутся в борьбе за звание лауреата, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Соревнование обещает быть захватывающим и интересным.Оценивать творчество коллективов и исполнителей будет жюри из числа авторитетных музыкантов и деятелей культуры и искусства Саратовской области. Председатель жюри – профессор, заведующий кафедрой народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова А.А. Михайлова.Зрители, пришедшие на конкурс, несомненно получат удовольствие от творчества лучших исполнителей на саратовской гармонике, услышат традиционные наигрыши, знаменитые «Саратовские переборы», «Барыню».Вход – свободныйВозрастная категория: 6+