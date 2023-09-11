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Сельхозтоваропроизводители региона смогут компенсировать часть затрат на приобретение оборудования для маркировки молочной продукции

Новости
Сельхозтоваропроизводители региона смогут компенсировать часть затрат на приобретение оборудования для маркировки молочной продукции

В Минсельхозе России проходит прием заявочной документации для отбора инвестиционных проектов, направленных на создание и/или модернизацию агропромышленного комплекса, а также заявок на возмещение части затрат на приобретение и ввод в эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.

Прием документов будет осуществляться по 20 сентября 2023 года включительно. Заявочная документация, поступившая в другие сроки, к участию в отборе не допускается.

Заявочную документацию необходимо предоставлять в экспедицию Минсельхоза России по адресу: 107996, Москва, Орликов пер., 1/11; копии направлять по электронной почте s.sonin@mcx.gov.ru.

Контактные телефоны: 8(495) 607-50-68, 8(499) 975-54-38.

С перечнем необходимых документов и требованиями к их оформлению можно ознакомиться на сайте Минсельхоза России: https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/building-compensation/.