К открытию нового корпуса областной детской больницы приведут в порядок фасад старого здания

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Новый корпус областной детской больницы необходимо достроить в этом году, чтобы в январе 2024-го его открыть. На это особое внимание обратил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Глава региона посетил площадку и оценил готовность здания.Объект возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В 7-ми этажном корпусе будет более 300 мест, в том числе и палаты для совместного пребывания родителей и детей. Все помещения оборудуют по самым современным стандартам. Часть аппаратуры для больницы уже закупили, в приоритете - отечественные производители. Сейчас решается вопрос с резервной котельной. Подрядчики сообщили, что прокладывают инженерные системы, в некоторых помещениях начали чистовую отделку. Работают порядка 200 человек.«Строительно-монтажные работы идут по графику. Все возможности для того, чтобы сдать объект в срок, есть. Что касается оборудования, должно быть понимание, где и что будет установлено. Помещения строители могут начать сдавать в ближайшее время, значит, все аппараты уже должны быть. В этом году мы объект заканчиваем, все спорные вопросы в кратчайшее время урегулируйте, чтобы подрядчик работал не останавливаясь. В январе должно быть открытие нового корпуса», - резюмировал губернатор. Роман Бусаргин также обратил внимание руководства учреждения и подрядчика на фасад старого корпуса. Его к моменту открытия нового здания также необходимо привести в порядок.