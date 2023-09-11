Вчера в Балашове в седьмой раз открылся Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье».

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На торжественной церемонии открытия фестиваля в Театральном парке Балашова всех собравшихся приветствовал от имени Губернатора области Романа Бусаргина заместитель Председателя Правительства области – министр образования Михаил Орлов:«Седьмой год балашовская земля принимает театральный фестиваль, в котором с каждым годом принимает участие все больше театров. Это очень значимое событие для театральной, художественной, творческой осени Саратовской области. Я хотел бы всем вам пожелать хороших спектаклей, артистам – благодарных зрителей, и всем нам – ярких творческих событий».Программа театрального праздника включает постановки ведущих столичных театральных трупп России: МХТ им.А.П.Чехова, Московский государственный академический театр имени Моссовета, театр «Et Cetera» п/р А.Калягина. Впервые выступит Московский государственный академический Центральный театр кукол С.В.Образцова. Кроме того, свои постановки представят театры из Самары, Белгорода, Донецка, Пензы и др.«Даже тучи разверзлись, чтобы мы открыли этот прекрасный фестиваль. Это говорит о том, что театр раздвигает тучи, настраивает нас на тепло, на добро, - приветствовал зрителей на открытии заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий. - Саратовская земля, саратовские маленькие города, районы нашему театру родные люди, потому что сам Табаков отсюда. И мы так долго уже с вами дружим, и я надеюсь, эта дружба будет продолжаться. И такое счастье, что у вас новый театр».В Балашов МХТ им. А.П. Чехова привез спектакль «Винни-Пуховские чтения».На 9 дней фестиваля запланировано 26 событий на шести площадках города: в Балашовском драматическом театре, на открытой сцене театра и в театральном парке, на пешеходной зоне и в Центре культуры, в кинотеатре «Победа».Такой масштаб стал возможен благодаря грантовой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.