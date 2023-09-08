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Приоритетная задача региона – школьное обучение в первую смену

Новости
Приоритетная задача региона – школьное обучение в первую смену

В 2023 году Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача - перевести школы в односменный режим обучения. Перед началом нового учебного года были найдены пути решения для многих школ при поддержке главы региона Романа Бусаргина - это перепрофилирование помещений в некоторых школах, изменение подхода к зачислению детей, строительство пристроек к уже имеющимся учреждениям.
При поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина к 1 сентября в области появились 4 новых школьных здания. Это новая школа на 550 мест в жилищном комплексе «Ласточкино» Саратова, пристройка на 100 мест к школе в селе Мизино-Лапшиновка Татищевского района, второй корпус на 825 мест к школе № 77 Саратова и новый учебный корпус Татищевского лицея на 240 мест.
За летний период удалось ликвидировать вторую смену в 26 школах региона. Одной из них стала школа №21 г. Саратова. Директор Татьяна Паршикова рассказала, как удалось создать для детей комфортное обучение:
«Во-первых, хотелось бы отметить, что такое решение поддержали и дети, и родители, ведь только при обучении в 1 смену можно правильно выстроить внеурочную деятельность, дополнительные занятия. Нам удалось перепрофилировать классы, к примеру, большой кабинет иностранного языка мы отдали начальным классам, а кабинеты заместителей директора отдали под уроки иностранного. Кроме того, к началу года была закуплена новая дополнительная мебель для ребят».
В Саратовской области будет продолжена работа по организации односменного режима обучения согласно дорожным картам. Новые места запланированы в результате строительства и капитального ремонта школ.